Acerbi: “Stiamo crescendo molto e ci stiamo avvicinando alla Lazio che vuole Sarri”

Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lokomotiv Mosca di Europa League.

Queste le sue parole: “Sto abbastanza bene. Cerco di tenermi sempre il più alto possibile a livello di forma fisica e mentale. Ci sono poi momenti in cui sei in calo, ma si cerca sempre di essere sul pezzo per recuperare il prima possibile”.

Sulla Lazio sarriana: “Da come siamo partiti stiamo facendo dei buonissimi passi in avanti rispetto alla Lazio che vuole il mister. Alcune cose vanno bene, altre vanno collaudate, soprattutto i dettagli perché fanno la differenza. Dobbiamo a volte stare un po’ più sul pezzo noi in campo. Stiamo dando tutto, ma forse ancora non basta. Su alcune cose siamo un po’ disattenti durante la gara e contro le squadre forti questo ci penalizza. Dobbiamo essere molto attenti durante l’arco della partita”.

Sul calendario: “Hanno fatto una statistica, c’è una media di 75 partite l’anno, per 50 partite si gioca ogni tre giorni. Alcuni vogliono ridurre le squadre in A, si cerca di fare qualcosa per il bene di tutti. Si sta cercando di fare qualcosa, sono tante gare”.



Sulla Lokomotiv: “E’ un girone difficile. Marsiglia, Galatasaray e Lokomotiv sono gare difficili, poi vai in Russia e c’è il viaggio. Sono tutte complicate. E’ normale che ci aspetta una partita in cui dovremo stare attenti. Hanno cambiato allenatore e sono in casa: cercheranno di fare la partita. Tutte le gare in Europa sono difficili. Dovremo essere organizzati e fare il nostro gioco”.

Foto: Twitter personale