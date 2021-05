Acerbi si sfoga su Instagram: “Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca!”

“Ho giocato col male quasi tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lottare fino alla fine! Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi e a me stesso.

Domani farò la risonanza per essere sicuro che non sia nulla di grave”.

Questo lo sfogo di Francesco Acerbi, capitano della Lazio, dopo il derby perso 2-0 nella serata di ieri contro la Roma. Ecco il post sul suo account ufficiale Instagram:

Foto: Twitter personale Acerbi