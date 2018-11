Acerbi: “Se sottovalutiamo il Milan, rischiamo di fare una brutta figura. Con Donnarumma…”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan: “Con Donnarumma ne ho già parlato. I rossoneri hanno dei giocatori importanti fuori per infortunio, ma hanno comunque grande qualità e verranno sicuramente a Roma per vincere. Non possiamo sottovalutare il Milan, altrimenti rischiamo di fare una brutta figura”.

Foto: Twitter Lazio