Acerbi sblocca, poi Mancini ed El Shaarawy ribaltano: Roma avanti 2-1 sull’Inter all’intervallo

La Roma conduce 2-1 sull‘Inter dopo i primi 45 minuti. Gara bellissima all’Olimpico, sotto la pioggia, con tanti spunti dopo i primi 45 minuti.

Partenza buona della Roma, che parte con un paio di conclusioni di Pellegrini. Al primo squillo passa l’Inter, al 17′. Calcio d’angolo per i nerazzurri, Lukaku libera male sulla testa di Acerbi che trova l’angolino alto. Proteste della Roma per un possibile fuorigioco di Thuram, che c’è, ma il VAR lo reputa ininfluente. Inter in vantaggio.

La Roma reagisce. Sempre da calcio piazzato, punizione di Pellegrini, Mancini stacca di testa e pareggia per i giallorossi. L’Inter ci riprova con Dimarco, sinistro sul fondo. Al 44′, su contropiede, la ribalta la Roma. El Shaarawy scappa via e batte Sommer, dopo aver colpito la traversa. La Roma è in vantaggio 2-1 e chiude avanti un primo tempo di altissimo livello.

Foto: Instagram Roma