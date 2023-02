Acerbi: “Sarà una gara importante e difficile contro il Porto”

Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha parlato in conferenza stampa il giorno prima di sfidare il Porto in Champions League. Domani alle 21 si giocherà a San Siro l’andata degli ottavi di finale. Alcune parole dell’ex Lazio: “Domani sarà una gara importante, conosciamo le loro qualità e la loro abitudine a giocare queste competizioni. È una squadra di qualità, fisica, brava nella ripartenza, esperta. Sarà una gara difficile, noi cerchiamo sempre di migliorare ogni allenamento e ogni partita, di subire il meno possibile. Sappiamo che il singolo può risolvere la partita. Sono gare che si preparano da sole, sia per la competizione che per il pubblico. Vogliamo fare un buon risultato davanti ai nostri tifosi, ci vorrà equilibrio e i dettagli faranno la differenza. Io do il massimo sempre, so che è una partita emozionante, sarà bello ed emozionante giocarla. La preparo come mi preparo sempre, con molta attenzione e molta concentrazione, sperando di fare meno sbavature possibili e di dare una mano ai miei compagni in campo”.

Foto: Instagram ufficiale Acerbi