Acerbi saluta Inzaghi: “Grazie per questi tre anni insieme. Sei stato fondamentale”

Francesco Acerbi saluta Simone Inzaghi, che probabilmente nella giornata di domani verrà ufficializzato come nuovo allenatore dell’Inter. Il difensore biancoceleste ha usato le seguenti parole su Instagram per ringraziare il suo ormai ex tecnico: “Grazie MISTER per questi 3 anni passati insieme, mi hai voluto fortemente e mi hai fatto sentire importante dandomi sempre fiducia. Questo mi è servito a crescere professionalmente, posso dire che sei stato fondamentale. Io ho sempre cercato di dare il massimo per ricambiarla. Ti auguro il meglio e ti auguro anche una carriera ricca di gioie e soddisfazioni. Ci vediamo sul campo a lottare come siamo abituati a fare”.

