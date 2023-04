Acerbi: “Ranieri mi chiamò al Leicester, rifiutai per la famiglia Squinzi. Poi arrivò la Lazio”

Durante l’intervista concessa al canale YouTube della Serei A, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha così ripercorso la sua carriera, rivelando un retroscena durante la sua esperienza al Sassuolo: “Quando ero al Sassuolo mi chiamò Ranieri per andare al Leicester e mi chiamarono squadre importanti, ma ho sempre detto di no perché la famiglia Squinzi mi è sempre stata vicino. Ho tanta riconoscenza in loro. Poi è arrivato un punto in cui ha detto “ok, mi ha chiamato la Lazio e vado”. Ho vissuto momenti da ricordare. Il record di 149 gare consecutive in Serie A è stato bello finché è durato, perché mi hanno dato una doppia ammonizione per niente a Napoli. Poi l’arbitro mi chiese scusa dopo, mi pare fosse Rocchi”.

Foto: Instagram ufficiale Acerbi