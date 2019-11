Acerbi, prima gioia con l’Italia: “La strada è quella giusta. Chiellini? Lo aspettiamo”

Francesco Acerbi in pieno magic moment. Il difensore della Lazio, schierato titolare da Mancini al fianco di Bonucci, ha sbloccato il risultato di Bosnia-Italia con il suo primo gol in Nazionale. Una gioia immensa per il classe ’88, protagonista di un grande inizio stagione con la maglia biancoceleste. Dopo la gara, lo stesso Acerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo vinto su un campo difficile. Ci hanno creato qualche occasione ma poi siamo stati bravi a concretizzare le nostre. Non abbiamo subito ancora reti e questo è positivo. La strada è quella giusta. Sto rimpiazzando Chiellini? Chiellini è un animale sotto tutti i punti di vista. Lo aspettiamo, è forte, ha esperienza e abbiamo bisogno di lui. Io cerco di farmi trovare pronto, ci auguriamo torni forte ma non ho dubbi su di lui che torni più forte di prima”, ha chiuso Acerbi.

Francesco Acerbi ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Italia! 👏👏👏#EURO2020 pic.twitter.com/oEW4DfkN38 — La UEFA (@UEFAcom_it) November 15, 2019

Foto: Twitter ufficiale Uefa