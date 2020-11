Acerbi: “Per fortuna abbiamo Caicedo, non molliamo mai”

Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi ha commentato il pari ottenuto in extremis con la Juventus a Lazio Style Channel:

“Non so come faccia Caicedo, non c’è una spiegazione logica a quello che è in grado di fare. Per fortuna abbiamo uno come lui nella nostra squadra, siamo un grande gruppo e non molliamo mai.

Abbiamo fatto bene, la Juventus è una grande squadra, se fossimo andati sotto 2-0 sarebbe stato difficile recuperare”.

Foto: Twitter Lazio