Acerbi, ai microfoni di Sky, prima del match contro l’Atalanta ha parlato e analizzato la partita: “Troppo spesso sottovalutiamo le avversarie. Dobbiamo avere forza mentale per i 90 minuti. Oggi dobbiamo portare a casa questo scontro diretto per non allontanarci troppo dalle squadre prime in classifica. Con la Juve è mancata cattiveria, oggi dobbiamo dare tutto però”

Foto: Sito Inter