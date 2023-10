Acerbi: “Non possiamo non andare all’Europeo, non ci voglio neanche pensare”

“Il primo tempo è stato buono, contro quest’Inghilterra palleggiando arrivavamo abbastanza facilmente nella loro area. Dovevamo provare a vincere e fare qualcosa di più perché c’era la possibilità”. Così Francesco Acerbi, difensore dell’Italia, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Inghilterra che complica i piani qualificazione degli azzurri per l’Europeo del prossimo anno: “Loro sono più giovani e hanno grandi campioni, ma nella ripresa hanno dimostrato grande umiltà difendendosi molto bene, mentre noi non l’abbiamo fatto. Non dovevamo abbassare la guardia, ma nella ripresa non ne avevamo più, forse anche nella testa”.

Poi ha proseguito: “Ha allenato grandi squadre, da tantissimi anni allena a certi livelli e ci sta dando forza, ci dice che dobbiamo credere in noi stessi e giocare con l’intensità che vuole lui. Oggi ci ha detto che ha poco tempo e ha bisogno di uomini pronti. E noi dobbiamo essere più pronti di testa perché oggi potevamo fare molto di più”.

Infine l’obiettivo qualificazione che l’Italia non può mancare: “Dopo non aver partecipato agli ultimi due Mondiali dobbiamo assolutamente passare e andare all’Europeo, non è possibile non andarci e non ci voglio neanche pensarci. Dobbiamo vincere contro Macedonia e Ucraina”.

Foto: Instagram Acerbi