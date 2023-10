Acerbi: “Non mi è ancora andato giù il pareggio col Bologna”

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della partita contro il Torino: “Ognuno di noi che è andato in Nazionale e si è fatto un esame di coscienza, io in primis perché non mi è ancora andato giù il pareggio con il Bologna. Non puoi vincere 2-0 a San Siro e poi prendere due gol perché gli attaccanti o i centrocampisti non possono fare sempre gol, anche se sono molto forti. Dobbiamo difendere meglio. Oggi sarà una partita dura. E’ passato e oggi sarà una partita difficile”.

Foto: Instagram Acerbi