Acerbi: “Non è scritto che dobbiamo stravincere il campionato. La Juve ha speso tanto, noi abbiamo dato via tanti giocatori forti”

Quanta voglia hai di andare a prendere lo scudetto? “In Champions è stato un percorso un po’ inaspettato, dopo un girone fatto bene. La finale è una partita secca, può succedere di tutto ed è stato un peccato. Abbiamo cambiato tanti giocatori in estate e dimostrato che col gruppo possiamo fare grandi cose. Sono andati via Brozovic, Handanovic, Dzeko, Lukaku: giocatori fortissimi anche in Europa. Abbiamo preso atnti giocatori che erano un puto di domanda, si sono rivelati forti e il gruppo ha fatto il resto. Un pareggio in trasferta su un campo difficile ci può stare. Vogliamo puntare in alto, abbiamo le qualità per vincere”.