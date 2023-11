Acerbi: “Non andare all’Europeo sarebbe un fallimento totale. Stasera è una finale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, Francesco Acerbi, ha così parlato prima della sfida contro l’Ucraina: “Questa è come se fosse una finale, non andare all’Europeo sarebbe un fallimento totale. Affrontiamo una squadra che farà di tutto per giocarsela, ma noi abbiamo le qualità per fargli male. L’atteggiamento e la forza mentale dovranno essere altissimi”.

Poi ha proseguito: “Giocare a tre o a quattro cambia veramente poco, dobbiamo tutti difendere di squadra e aiutarci. Quando attacchiamo poi attacchiamo tutti insieme, dobbiamo rimanere sempre compatti. Stasera dobbiamo essere tutti uniti”.

Infine: “Io parlo in campo ma non a caso, quando mi sento di dire qualcosaa lo dico, sennò non lo faccio. Spero, ma sono sicuro, che i ragazzi capiscano l’importanza della partita, è troppo fondamentale. L’atteggiamento deve essere da squadra matura”.

Foto: Instagram Acerbi