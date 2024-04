Acerbi: “Negli ultimi mesi ho giocato nonostante la pubalgia. Ora ho il tempo per recuperare”

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi non sarà a disposizione del tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi per il match con il Torino. Il giocatore ha rivelato, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, di aver giocato nell’ultimo periodo nonostante soffrisse a causa di una pubalgia, scrivendo: “La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni”.

Foto: Instagram Acerbi