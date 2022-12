Acerbi: “Mi piacerebbe chiudere la carriera alla Reggina. Sono il loro primo tifoso”

Dopo la vittoria per per 2-0 nell’amichevole contro la Reggina, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha rivelato in zona mista il suo desiderio di chiudere la carriera a Reggio: “Sono il primo tifoso della Reggina, mi ha fatto un’ottima impressione, pressa, ha qualità. Mi piacerebbe finire la carriera a Reggio. Ho passato un anno meraviglioso, peccato solo per non essere andato in A”.

Foto: Instagram Inter