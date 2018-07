Acerbi e la frenata Lazio. La ricostruzione della giornata e le alternative

Frenata, forse definitiva, per Francesco Acerbi alla Lazio. Forse definitiva perché Lotito e Tare hanno deciso di non andare oltre, rispetto all’ultima offerta formulata, circa 9 milioni più 2 di bonus. Il Sassuolo chiede 12 e non si smuove, per la Lazio è una questione di principio, anche se lasciamo ancora uno spiraglio. Acerbi, mancino, era (è) la prima scelta di Simone Inzaghi. Ora va considerata una lista che comprende Dedé del Cruzeiro, Senesi del San Lorenzo e Caleta-Car del Salisburgo. In questa lista da sempre c’è il solito Badstuber dello Stoccarda, ma è una pista – che almeno nelle ultime ore – si è leggermente raffreddata.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo