La trattativa tra Francesco Acerbi e l’Inter può entrare nel vivo. L’agente del calciatore, Federico Pastorello, è arrivato da qualche minuto nella sede nerazzurra in via della Liberazione per parlare del trasferimento del suo assistito a Milano. Il difensore in uscita dalla Lazio è una richiesta di Simone Inzaghi.

Foto: Instagram Acerbi