Acerbi: “Il Benfica è fortissimo, ma è alla nostra portata. Inzaghi fratello maggiore? Non sono il tipo che si lega al mister”

Durante la lunga intervista concessa a Dazn, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha così parlato del mese di aprile, dove i nerazzurri saranno impegnati su tre fronti: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Di seguito le parole del difensore: “Non vedo l’ora, c’è un po’ paura che ti mettere paura, adrenalina. Sono partite da dentro o fuori. Vedendo tutte le partite che abbiamo ovviamente nello spogliatoio una chiacchierata ce la siamo fatta. C’è anche il campionato che però non ci fa stare tranquilli. Champions? Te la devi giocare. Il Benfica è fortissimo, però è alla nostra portata. Ce la possiamo giocare, è importante passare il turno”.

Poi ha proseguito parlando delle critiche: “Penso sia giusto dire le cose positive, come la Supercoppa o i quarti di finale di Champions raggiunti. Puoi anche riuscire ad andare in semifinale. Sono tutte partite alla nostra portata. Bisogna dare i meriti che si dimenticano sempre, bisogna però guardare anche l’altra parte. Abbiamo avuto troppi alti e bassi, potevamo avere 10/12 punti in più in classifica”.

Infine, sul rapporto con Simone Inzaghi: “Un fratello maggiore? Non sono quel calciatore che si lega al mister. Il mister è il mister. Lo saluto, lo rispetto, lo apprezzo perché mi ha voluto alla Lazio e all’Inter. Il mister deve fare le sue scelte e bisogna rispettare le sue scelte. Ci vuole una distanza definita”.

Foto: Instagram Acerbi