Acerbi: “Ho fatto una grande stagione. Haaland? Non è l’unico problema, il City ha tanti giocatori forti”

Francesco Acerbi si è espresso così durante il Media Day dedicato alla finale di Champions League. Ecco le sue parole: “Vogliamo realizzare a tutti i costi questo sogno, arrivare in finale di Champions è bellissimo. Una delle due alzerà il trofeo, noi faremo di tutto per portare la coppa a casa. Io sono sempre stato tranquillo. Ho fatto una grande stagione, come ne ho fatte tante prima. Non sono stupito, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ora ci manca l’ultimo tassello, quello più importante”.

Su Haaland e il primo incrocio ai tempi della Lazio: “Mi ricordo di quella vittoria, il Borussia era una squadra forte ma noi abbiamo fatto un’ottima partita in casa. Haaland non è l’unico problema, il City ha Gundogan, De Bruyne e altri giocatori forti anche in panchina. Noi siamo in finale non per caso, siamo una squadra forte e ce la giocheremo, senza paura e con rispetto, dando qualcosa in più rispetto a tutte le partite che abbiamo giocato quest’anno”.

Foto: Foto: Instagram ufficiale Acerbi