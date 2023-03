Acerbi: “Gol di Kostic viziato da un tocco di mano. Ma la Juve ha vinto meritatamente”

Durante la lunga intervista concessa a Dazn, il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha così parlato della sconfitta dei nerazzurri contro la Juventus e del gol di Kostic: “Viziato da un tocco di mano. Hanno però interpretato meglio la partita, hanno vinto meritatamente. Magari non facevano mai gol però erano più convinti ed equilibrati in campo. Questo episodio può essere uno stimolo per la Coppa Italia”.

Foto: Instagram Inter