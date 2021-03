Acerbi e il siparietto con Lotito all’evento per la Giornata della Donna: “Rimarrei volentieri ma devo prepararmi al discorso del Presidente”

Oggi 8 marzo ricorre la Giornata Internazionale della Donna e la Lazio, per combattere la piaga della violenza di genere e in particolare su quello femminile, ha deciso di sviluppare il progetto “A.MA.MI.” in collaborazione con le Forze di Polizia ARGOS. Tra le tante personalità di spicco presenti alla conferenza stampa avvenuta all’Olimpico, il patron Claudio Lotito e il difensore Francesco Acerbi. Nel corso dell’evento ha preso la parola il difensore biancoceleste, facendo prima un appello alle donne, e chiudendo con una battuta: “Innanzitutto, vedendo il video di prima sono rimasto scioccato del fatto che non si può né veder né sentire che un uomo violenti una donna. Ma questo vale anche per ogni persona e secondo me questo atto va condannato come un omicidio. Sport e musica danno una spinta emotiva e fanno bene alla salute, del corpo e della mente. Per le donne dico che devono denunciare sempre ogni tipo di violenza. Non abbiate paura! Se lo fanno una volta lo faranno ancora. La violenza è una cosa veramente grave. Rimarrei volentieri, ma devo scappare agli allenamenti e devo prepararmi al discorso che ci farà oggi il Presidente”.

Foto: Twitter Personale