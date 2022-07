Acerbi e Akpa Akpro non partiranno con la Lazio per il ritiro

La Lazio di mister Sarri è pronta per la seconda fase del ritiro pre campionato che avvicina i biancocelesti all’esordio casalingo di domenica 14 agosto contro il Bologna. Dopo Auronzo di Cadore, sarà la volta di Grassau, dove già domani ci sarà il test contro il Genoa. La partenza è prevista in giornata dall’aeroporto di Fiumicino. Chi non volerà con la squadra sarà Francesco Acerbi, sempre più fuori dal progetto tecnico e sul mercato. Con lui anche Akpa Akpro non volerà con il resto del gruppo.

Foto: Twitter Lazio