Acerbi: “Da 5 mesi non è facile per me. Se toccano la persona non posso permetterlo”

Il match winner del Picco, Francesco Acerbi, ha parlato a Sky dopo la vittoria al 90′ con lo Spezia.

Queste le sue parole: “Sono stati cinque mesi particolari, felice per questo gol, lo merita questo gruppo, la tanta fatica che facciamo ogni giorno col mister Sarri. Anche in quest’annata un po’ particolare, un po’ altalenante, con tante difficoltà. Le critiche ci stanno nel calcio, ma se toccano la persona non posso permetterlo. Ma questa è una squadra che non molla mai, che cerca sempre di dare il massimo. Sono molto orgoglioso. Lo Spezia voleva salvarsi aritmeticamente, davanti al loro pubblico. Noi volevamo vincere. Partita bella da vedere, entusiasmante, alla fine l’abbiamo vinta noi”.

L’EUROPA – “Luis Alberto? Grandissimo giocatore, così come Basic che sta facendo bene nel suo primo anno alla Lazio. Luis Alberto ha una qualità che pochi in Italia hanno, può fare la differenza e glielo dico sempre, deve farla sia quando entra che quando gioca dall’inizio. Europa? Vogliamo raggiungerla. Nelle ultime 15 gare abbiamo una media punti importante. Però adesso non possiamo più sbagliare. Il destino è nelle nostre mani, speriamo di andare avanti in questo modo”.

Foto: Twitter Lazio