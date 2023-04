Acerbi chiede scusa ai tifosi: “Perdonatemi un errore che non va mai fatto”

Dopo la vittoria chiave ottenuta dall’Inter in ottica Champions League, il difensore nerazzurro, Francesco Acerbi, ha così commentato il successo per 3-1 contro la Lazio chiedendo anche scusa per l’errore commesso in occasione del vantaggio biancoceleste: “Altri 3 punti che non potevamo perdere! Perdonatemi un errore che non va mai fatto soprattutto in questa fase del campionato!“, le parole del centrale sul proprio profilo Twitter.

Foto: Instagram Acerbi