Acerbi assolto dal Giudice Sportivo, Juan Jesus cambia la foto del profilo: c’è il pugno chiuso del Black Power

Il Giudice Sportivo ha assolto Francesco Acerbi dall’accusa di insulti razzisti. Immediata la risposta di Juan Jesus. Il difensore del Napoli, dopo la sentenza, ha impostato come immagine un pugno chiuso alto. Immagine che richiama il gesto del movimento Black Power contro il razzismo compiuto dagli americani Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi in Messico del 1968 e tornato in auge negli ultimi anni con il Black Lives Matter.

Foto: Screen Instagram Juan Jesus