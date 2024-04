Acerbi apre, la ThuLa si divora il raddoppio e Sommer salva su Calabria: Inter avanti 1-0 sul Milan all’intervallo

L’Inter conduce 1-0 sul Milan dopo i primi quarantacinque minuti a San Siro. La prima conclusione verso la porta è dei nerazzurri con Lautaro Martinez che spedisce alto dopo l’appoggio di Darmian. La gara si sblocca al 18′, quando Acerbi – completamente dimenticato dalla retroguardia rossonera – deposita in rete la spizzata di Pavard sul calcio d’angolo battuto da Calhanoglu. Al 24′ l’Inter ha subito l’occasione per il raddoppio, ma Lautaro Martinez se lo divora mandando alto il facile tap-in fornito da Dimarco. La prima occasione dei rossoneri arriva al 28′ con Leao che salta Acerbi e prova a sorprendere Sommer in diagonale, ma il portiere svizzero risponde presente. Al 37′ è ancora l’Inter a farsi vedere in avanti con Thuram che sfiora la rete del 2-0. Immediata la reazione rossonera che sfiora la rete del pareggio ma è Sommer a chiudere la porta con un miracolo sul tentativo in controbalzo di Calabria. Sul capovolgimento di fronte risponde presente anche Maignan respingendo il tiro potente di Mkhitaryan. Termina così 0-1 a San Siro la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Acerbi