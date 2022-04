Acerbi: “Sono un calciatore leale, non si attacchi la mia integrità. Ora voltiamo pagina”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha scritto una lunga lettera dopo l’episodio di domenica sera, con la ‘risata’ dopo il gol subito di Tonali. Il rapporto con la tifoseria si è ridotto ai minimi termini, ma il giocatore spera di poter ricucire i rapporti almeno per questo finale di stagione. Questo un estratto delle parole di Acerbi diffuse dal Corriere dello Sport: “Ciò che non posso accettare sono le illazioni sulla mia integrità personale e professionale, sulla mia serietà e sul mio impegno a difesa dei colori della Lazio. Sono una persona seria e un calciatore leale. E su questo non si dovrebbe nemmeno discutere. Non dimentico ogni singolo istante di questi anni alla Lazio. Mi piacerebbe che tutti insieme potessimo voltare pagina, almeno per concludere la stagione nel migliore dei modi, con dignità e rispetto reciproco”.

