Accordo Manchester United-Feyenoord per Malacia. Agli olandesi 15 milioni

Tyrell Malacia è ad un passo dal Manchester United. Stando a quanto riportato da The Athletic, i Red Evils avrebbero trovato un accordo con il Feyenoord per un valore totale di 17 milioni di euro per il terzino sinistro. L’accordo vedrebbe pagare lo United subito 15 milioni di euro agli olandesi e 2 milioni di bonus al raggiungimento di certe condizioni. Il futuro di Malacia si tinge di rosso, bruciata la concorrenza del Lione che aveva offerto 13 milioni per portarlo alla corte di Bosz.

Foto: Malacia Instagram