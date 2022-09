Il Leicester continua a lavorare al colpo Jeremie Boga. Stando quanto riferito da Sportitalia, le Foxes avrebbero trovato l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento del calciatore, ma Boga non ha ancora accettato la destinazione inglese. Nel frattempo, la squadra guidata da Gian Piero Gasperini scenderà in campo alle 20.30 contro il Torino ma Boga andrà in tribuna.

Foto: Twitter Atalanta