Accoglienza per Mourinho, i tifosi: “Bentornato a casa Josè”

È l’ultimo dei protagonisti ad entrare in campo per il fischio d’inizio di Inter-Roma di Coppa Italia. Mourinho torna a San Siro, con l’Inter avversaria, per la prima volta. Un boato che ha sovrastato l’impianto audio di San Siro. Uno striscione in curva nerazzurra, con scritto “Bentornato a casa Josè”. L’amore tra l’Inter e Mou non finirà mai. Il ricordo del triplete riecheggerà in eterno. Mourinho è tornato a casa.

FOTO: Twitter Roma