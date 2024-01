Sacchi e le risate di Gigi Riva quando raccontava dei ritiri del Cagliari

Arrigo Sacchi si unisce al cordoglio, e ricorda il calciatore e l’uomo. L’ex allenatore ha parlato alla Gazzetta dello Sport del rapporto avuto con rombo di tuono. I due hanno passato un periodo di cinque anni insieme in Nazionale: “Era stato un grandissimo giocatore ed era una grandissima persona. Umile, educato. Lui era il capo delegazione della Nazionale, mai una volta che abbia fatto pesare il suo ruolo o la sua personalità. Nessun dubbio: è stato il più forte attaccante italiano. Gigi Riva era impossibile da fermare, un sinonimo di potenza”.

Sull’esperienza a USA 1994: “Non si intrometteva in questioni tecniche. Però la sua presenza era sempre importante”. Infine Sacchi ricorda un aneddoto di Riva sui ritiri del Cagliari campione d’Italia: “Una sera mi prese da parte e mi disse di come erano i ritiri al tempo del Cagliari dello scudetto. I giocatori si radunavano in una stanza e giocavano a carte. E fumavano, fumavano tantissimo. Una volta entrò nella stanza l’allenatore Scopigno, un tipo molto ironico, e si mise a guardare quello che succedeva. Trascorsi un paio di minuti, rivolto ai suoi giocatori, disse: ‘Disturbo se accendo una sigaretta?’. Gigi, quando ricordava quell’episodio, rideva sempre”.

Foto: sito ufficiale FIGC