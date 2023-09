Accardi: “Zanetti? Quando c’è un esonero la responsabilità è di tutti”

Anche il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha voluto salutare l’oramai ex tecnico Paolo Zanetti e accogliere il nuovo allenatore, Aurelio Andreazzoli: “C’è dispiacere per quello che è successo. La responsabilità quando c’è un esonero è di tutti. Ringrazio Zanetti e mi accodo a quello che ha detto il presidente. Sono contento di riabbracciare Aurelio con cui c’è stima, gli do il benvenuto per questa nuova avventura”, le parole del dirigente in conferenza stampa.

Foto: twitter-empoli