Abusi razzisti in Qatar-Nuova Zelanda. Gara interrotta

Bruttissimo episodio di razzismo accaduto nel corso della gara tra Qatar e Nuova Zelanda, gara amichevole interrotta all’intervallo sul risultato parziale di 0-1 per gli oceanici. Come riporta la federazione neozelandese, il loro giocatore Michael Boxall sarebbe stato vittima di abusi razzisti a inizio partita, da parte di un avversario del Qatar in campo. L’arbitro austriaco Manuel Schuttengruber non avrebbe fatto granché per tutelarlo, stando alle recriminazioni degli offesi, tanto che la Nuova Zelanda ha deciso di non uscire dagli spogliatoi per la ripresa.

Foto: Logo FIFA