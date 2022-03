Abramovich lascia, ma il Chelsea scende in campo: Lukaku porta avanti i Blues in FA Cup

Nella giornata in cui è stato reso noto che l’era Abramovich è ormai agli sgoccioli, il Chelsea è dovuto scendere in campo per gli ottavi di finale di FA Cup. La partita contro il Luton, sulla carta tutt’altro che proibitiva trattandosi di una squadra di Championship, si è rivelata più complicata del previsto per la squadra di Tuchel. I Blues, infatti, sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari in rimonta per 2-3: sotto la prima volta è stato Saul a siglare il primo pareggio, il 2-2 è stato firmato da Werner, mentre il gol del sorpasso definitivo lo ha realizzato Lukaku. Grazie alla vittoria odierna, il Chelsea è approdato ai quarti di finale della competizione.

Foto: Twitter Chelsea