Abraham: “Voglio vincere la Conference. La Roma dovrebbe avere molti più trofei in bacheca”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, è stato intervistato ai canali ufficiali del club. Inevitabile toccare il tema Conference League: “Per me una finale è una finale, che sia di Champions League, del Mondiale o della Conference e la voglio vincere. I miei compagni la vogliono vincere, tutta Roma. Per noi è importante, vogliamo prepararci al meglio mentalmente e fisicamente. Questa è stata lunga stagione difficile, dobbiamo farci trovare pronti.

È stata una stagione fantastica. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare la squadra, volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta, siamo in finale e per questo abbiamo fatto la storia. Ora vogliamo finire il lavoro per chiudere questo cerchio perfetto.

Cosa significherebbe per la gente vincere un trofeo? I tifosi te lo fanno capire ogni giorno. Per un club cosi importante e con questa storia la bacheca dovrebbe vantare molti più trofei, con questi tifosi, per i giocatori che hanno vestito questa maglia. Essere qui e avere la possibilità di giocarmi una finale con la Roma puoi solo immaginare cosa possa significare.

Segnare in finale sarebbe un sogno, soprattutto se poi vincessimo la coppa. Sogno momenti come questi da quando ero bambino. A me importa vincere e basta“.

