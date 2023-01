Abraham: “Sto lavorando su me stesso per tornare a dare il massimo. Dybala ha portato qualcosa di diverso rispetto a quello che c’era prima”

L’attaccante della Roma, Tammy Abraham, è stato coinvolto in un’iniziativa social tra il club giallorosso e StarCasino Sport. La punta inglese ha rilasciato un’intervista sul canale Youtube della sezione sportiva del casinò online. Alcune parole dell’ex Chelsea: “Sì, la pausa mi ha fatto bene, ho trascorso del tempo con la mia famiglia. Ho potuto recuperare le energie. Nel mentre ho lavorato molto, pensando in continuazione al calcio. Mi dicevo che quando sarei tornato avrei dovuto aiutare la squadra il più possibile ed è quello che sto facendo. Penso di avere più fiducia in me stesso. Il calcio è fatto di alti e bassi, funziona così. Ora sto lavorando su me stesso per tornare a dare il massimo. Lo scorso anno avevo detto di voler portare un trofeo a Roma e quest’anno è lo stesso. Tutti abbiamo provato cosa significhi vincere un torneo importante e vorrei provare ancora questa sensazione. Mourinho è come se fosse il mio zio di Roma. Prima di venire qui abbiamo parlato, mi ha chiesto se preferivo restare nella piovosa Inghilterra oppure godermi il sole di Roma. Mi sto godendo ogni momento”.

Dybala: “Prima che andasse al Mondiale per scherzo gli ho detto di vincere la Coppa, di farlo per Messi e alla fine l’ha vinta per davvero. Tutti eravamo felici per lui. Abbiamo guardato la finale insieme, quando Paulo ha segnato il rigore abbiamo esultato. Ora è tornato e abbiamo sviluppato un bel rapporto dentro e fuori dal campo. Mi piace mettere la mia disponibilità in campo, proprio come i tifosi della Roma. Ha portato qualcosa di diverso rispetto a quello che c’era prima. La scorsa stagione giocavamo in modo diverso. Lui ci ha dato quel qualcosa in più che ci ha spinto a fare meglio. Ha tantissimo talento, è in grado di decidere le partite in un minuto. È bello avere un giocatore come lui in rosa”.

Foto: Instagram ufficiale Roma