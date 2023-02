Tammy Abraham ha rassicurato tutti, ieri sera via social, sulle sue condizioni. Ma l’intervento alla palpebra inferiore dopo un fortuito scontro con il suo compagno Mancini lo porterà a saltare quasi sicuramente il ritorno dei playoff di Europa League, giovedì contro il Salisburgo, e la gara di campionato fissata per martedì a Cremona. Due partite in tutto, salvo sorprese.

Foto: Instagram personale