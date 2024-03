Abraham: “Sono quasi pronto a tornare. Mi aspetta un gran finale di stagione”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club. Il bomber inglese, ha così aprlato in vista del suo rientro: : “Ciao, amici australiani. Sono quasi pronto a tornare. Mi aspetta un gran finale di stagione, poi sarò pronto per la partita di Perth, non perdetevela. Vi aspetto tutti il 31 maggio all’Optus Stadium”.

Tammy has a message for you! 👋

We are heading to Australia to face AC Milan in Perth on 31 May. 🇦🇺

Buy your tickets now 🎟️ https://t.co/utQRyqDwWy#ASRoma pic.twitter.com/OP2T7TcoZg

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 18, 2024