Abraham show nel 2022: è il bomber più prolifico della Serie A

Contro lo Spezia la Roma ha dovuto attendere 99 minuti per trovare la via del gol (il più tardivo realizzato in Serie A dai giallorossi), realizzato da Abraham che fino a quel momento aveva sciupato qualche occasione e non poteva essere considerato tra i migliori in campo. Nonostante ciò, l’ex Chelsea ha avuto la personalità per prendere il pallone e presentarsi sul dischetto per poi trasformare il rigore con freddezza. È un gol che non entra solo nella storia del club, perché rende proprio Abraham, autore di 6 reti tra Gennaio e febbraio, il miglior marcatore del campionato nei primi due mesi dell’anno davanti a Immobile, Caprari, Raspadori e Pereiro, fermi a quota 4. E contando anche le gare di coppa, il bottino migliora visto che l’inglese è andato a segno nella partita contro il Lecce. Continuando su queste medie, Abraham ha già segnato 12 reti in Serie A, sovvertirà definitivamente la regola non scritta secondo cui gli attaccanti inglesi faticano ad ambientarsi nel campionato italiano.

Foto: Twitter Conference League