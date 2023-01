Abraham serve la doppietta a Dybala. La Roma passa 2-0 sulla Fiorentina (in dieci)

La Roma trionfa 2-0 sulla Fiorentina sull’asse Abraham-Dybala. Al 24′ i viola rimangono in dieci uomini a causa della doppia ammonizione rimediata da Dodo, che ha speso due cartellini gialli per falli su Zalewski. Al 40′ si sblocca la gara grazie al gol di Paulo Dybala. Bella azione giallorossa, Cristante lancia su Abraham, sponda di petto per il mancino al volo in bello stile di Dybala che, grazie anche a una deviazione di Milenkovic, beffa Terracciano. Nella ripresa Italiano prova a pelare la svolta con i cambi, dentro Nico Gonzalez e Barak, fuori Jovic e Ikoné ma i risultati non sono quelli sperati. E al 80′ arriva anche il raddoppio giallorosso ancora sull’asse Abraham-Dybala, con l’inglese che serve il più classico dei tap-in alla Joya. Termina così 2-0 all’Olimpico, i giallorossi agganciano Atalanta e Lazio a quota 34 punti.

Foto: Roma Instagram