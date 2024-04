Abraham: “Serata speciale per me e la Roma. Sono stati 9 mesi lunghi”

Tammy Abraham è tornato in campo dopo quasi un anno di assenza per un grave infortunio.

Il calciatore inglese ha parlato a Dazn dopo la vittoria nel derby: “Continuiamo a festeggiare, è una giornata speciale per me e per la squadra. Sono felice di essere tornato a giocare, ma c’è ancora una stagione da chiudere al meglio”

Quanto hai sofferto in questi mesi? “Sono stati nove lunghi mesi, è una gioia che non si può spiegare, il saluto dei tifosi è stato emozionante. Sono entrato per aiutare la squadra”.

Che allenatore è De Rossi? “Il mister si sente ancora un giocatore dentro, siamo contenti di poter lavorare con lui perché ci aiuta a migliorare.

Dove potete arrivare? “Siamo contenti per la vittoria, adesso dobbiamo continuare così”.

Foto: twitter Roma