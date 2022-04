Abraham: “Sarebbe bello segnare contro una inglese. Mourinho? E’ ciò di cui avevo bisogno”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Leicester.

Queste le sue parole: “Sappiamo che sono una buona squadra. Domani sarebbe il momento perfetto per me per segnare il mio primo gol contro il Leicester e aiutare la squadra a vincere”.

Su Mourinho: “Josè per me, come ho già detto, è probabilmente uno dei migliori allenatori. Sa come guidarti, è ciò di cui avevo bisogno. Per me e i compagni è il tecnico perfetto”.

Sulla crescita: “A me piace sempre migliorarmi, vincere, anche quando segno in allenamento esulto. Mi piace lavorare duro in allenamento con i compagni. Per me è una stagione positiva che non è ancora finita, abbiamo delle partite importanti da giocare, ora penso solo a vincere domani”.

Foto: Twitter Roma