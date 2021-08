Abraham-Roma, ok le visite. Ora a Trigoria per la firma

Ferragosto caldissimo per i tifosi della Roma, come anticipato è il giorno di Tammy Abraham, la punta regalata a Mourinho per il dopo-Dzeko.

Sono terminate le visite mediche dell’inglese, che è già sulla strada di Trigoria per il nero su bianco sul contratto che lo renderà un nuovo attaccante giallorosso.

Foto: Twitter personale Abraham