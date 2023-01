Abraham: “Roma è il posto adatto a me, c’è un entusiasmo incredibile. In Inghilterra è diverso. Obiettivi? Vincere altri trofei in giallorosso”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista al portale inglese Swm Exclusive , dove si è epresso sulla sua esperienza in Italia e sul futuro.

Queste le sue parole: “All’iniziom quando sono arrivato, ero un po’ nervoso perché uscire a Roma non è mai facile, ma si è rivelato fantastico. I fan sono ovunque e una cosa che ho dovuto imparare in fretta è che sono appassionati. Qui ci sono solo due squadre: Roma o Lazio. Fortunatamente, la maggior parte delle persone che incontro sono tifosi della Roma, ed è sempre bello incontrare i tifosi e fare foto con loro. Tutti in città sono stati così accoglienti ed educati. È stata un’esperienza interessante e certamente diversa dalla vita in Inghilterra. Certo, ho dovuto adattarmi rapidamente e a volte mi manca sentire la lingua inglese. È bello abbracciare una cultura diversa, godersi un nuovo modo di vivere e imparare la lingua, il che è stato fantastico. Probabilmente dovrei saperne di più, ma sta andando bene”.

I tifosi? “I tifosi e le persone del club mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. L’accoglienza doveva essere in un aeroporto privato, ma c’erano così tanti fan lì… Cantavano il mio nome ed erano così felici di vedermi. Da quel momento ho capito che quello era il posto giusto per me. Sono così appassionati e vogliono che la loro squadra faccia bene, quindi ti sostengono anche se a volte non fai bene. Ma penso che potessero vedere quanto fossi appassionato in campo, e penso che sia quello di cui si sono innamorati di più: la mia fame e voglia di vincere”.

Il trasferimento alla Roma?“Non sono qui da molto, ma penso che trasferirmi alla Roma sia qualcosa a cui ripenserò e dirò a me stesso: ‘Ho passato del tempo vivendo in un’altra parte del mondo’. Sperimentare cose nuove è incredibile, a volte stimolante, ma finora divertente”.

La storia della città di Roma. “Ho sempre amato la storia, anche a scuola. Vedere il Colosseo di persona è stato fantastico, non riuscivo a smettere di sorridere. Adoro conoscere la storia della città e le diverse culture e Roma è uno dei posti migliori al mondo per questo”.

La vittoria della Conference League.“Vincere un trofeo europeo al primo anno con la Roma è stato incredibile. Ad essere onesti, non credo che qualcuno se lo aspettasse. Dal momento in cui sono arrivato, ho sempre detto che avrei voluto vincere un trofeo con la Roma. Non vincevano un trofeo da molti anni e, a quel punto, molte persone non credevano che fosse possibile. Ma penso che venire qui abbia dato fiducia ai ragazzi e hanno visto che ero affamato e appassionato. Anche in allenamento voglio sempre vincere. Quando perdo in allenamento, i ragazzi vorrebbero parlarmi, ma vedono che sto sempre spingendo al massimo. Voglio il meglio per la mia squadra e per me stesso”.

L’addio al Chelsea. “Poco prima che lasciassi il Chelsea, Tomori si era trasferito al Milan, quindi ne avevamo parlato molto. Entrambi non riuscivamo a credere che stesse accadendo. Siamo stati al Chelsea per tutta la vita e, proprio così, ce ne stavamo andando. Penso che fosse il momento giusto di andare via, ero pronto per fare il passo successivo nella mia carriera. Non volevo essere classificato come un giovane della Primavera, quindi era giunto il momento per me di spiegare le mie ali”.