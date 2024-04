Abraham ripercorre le fasi del suo infortunio: “Essere sfidati nella vita è inevitabile, essere sconfitti è un optional”

Tammy Abraham è rientrato in campo nel derby, dopo 10 mesi di assenza, 307 giorni in cui l’inglese ha lavorato duramente per superare il grave infortunio al ginocchio dello scorso anno. Il giocatore può essere un’arma importante per la Roma di De Rossi, impegnata nella rincorsa alla zona Champions ma anche in Europa League, dove sono attesi dal doppio confronto col Milan.

L’attaccante inglese, sui social ha postato un video della sua riabilizzazione, un anno, quasi, per recuperare dai problemi e ha scritto: “Essere sfidati nella vita è inevitabile, essere sconfitti è un optional”.

Being challenged in life is inevitable, being defeated is optional pic.twitter.com/nCQ06phOhD — Tammy Abraham (@tammyabraham) April 8, 2024



Foto: twitter Uefa