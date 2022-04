Abraham premiato dall’AIC come miglior giocatore di marzo: “Sono contento, ma è solo l’inizio”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, è stato premiato dall’AIC come miglior giocatore del mese di marzo in Serie A.

L’attaccante inglese ha guidato i giallorossi in campionato e in Conference League, con la doppietta nel derby con la Lazio, come uno dei momenti più alti della stagione.

L’attaccante ex Chelsea ha scritto così su Instagram: “Sono contento per questo premio, ma è solo l’inizio”.

Foto: Twitter Conference League