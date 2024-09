Abraham: “Per me è un sogno, volevo aiutare la squadra a vincere. Il primo obiettivo è stare bene”

Tammy Abraham, centravanti del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il poker sul Venezia: “Per me è un sogno, era la prima gara in casa e ci sono state grande sensazioni. Volevo aiutare la squadra, farlo con un gol a San Siro è molto importante. Il primo obiettivo è stare bene, il primo rigorista era Pulisic ma Leao mi ha spinto e sono contento sia andata bene”

Foto: Instagram Abraham