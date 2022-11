Abraham: “Mi sarebbe piaciuto essere in Qatar. Ora mi alleno per essere in forma per gennaio”

Abraham, attaccante della Roma, ora in Giappone in ritiro ha detto in conferenza stampa: “Non ho ansia di tornare in campo, mi alleno per Gennaio e mi godo la Coppa del Mondo. Mi sarebbe piaciuto essere in Qatar, ma sfrutterò questa delusione per crescere come uomo. Ho ancora tempo per crescere e migliorare.”

Foto: Twitter Roma