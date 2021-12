Abraham: “In tanti parlavano di missione impossibile, che vittoria!”

Tammy Abraham, autore di una doppietta nel 4-1 della Roma a Bergamo, ha così parlato a DAZN: “Che vittoria, che vittoria! Non saprei così altro aggiungere. In tanti avevano dubitato su di noi, parlavano di missione impossibile, una delle vittorie più belle e importanti della stagione”.

Sull’abbraccio con Mourinho

“Semplicemente emozionante. Non ci siamo nemmeno parlati, l’abbraccio diceva tutto”.

Sulla prestazione di Zaniolo, finalmente in gol

“Puoi vedere come abbiamo festeggiato. Veniva da un momento complicato e se lo merita. Ogni volta che gioca dà il massimo per questa squadra, mi trovo bene a giocare con lui”. Foto: Twitter Roma